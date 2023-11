Gaston Lagaffe fait son retour en librairie

Gaston Lagaffe fait son retour ce mercredi avec un 22e tome.



plus de vingt-cinq ans après la mort de son créateur, Le Retour de Lagaffe (Dupuis) a été écrit et dessiné par l’auteur canadien Delaf. L’album de 44 pages a été tiré à 800 000 exemplaires.



Les fans reconnaîtront sans aucun mal l’univers du journal. La fille du créateur de la série, a redit sa désapprobation dans un communiqué cette semaine. « Une chose qui est certaine et n’est susceptible d’aucune interprétation, c’est la volonté non équivoque que m’a exprimée personnellement mon père de ne pas voir Gaston lui survivre sous le crayon d’un autre dessinateur ».