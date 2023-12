Gattuso remonté contre ses joueurs malgré la victoire

L’entraîneur marseillais Gennaro Gattuso s’est dit très « énervé » par le manque de maîtrise de ses joueurs malgré la victoire de l’OM à Lorient dimanche soir (4-2).

“Je suis très content de la victoire mais je suis très énervé, très remonté à cause du développement de la rencontre. On a vu une grande équipe en première période, mais en seconde on n’a pas fait suffisamment. Dans le football, il faut maîtriser ses matchs et c’est devenu un peu notre défaut”



Si l’OM a tenté 17 tirs lors des 45 premières minutes, une seule petite tentative est à noter au retour des vestiaires.