Gaz, taxe foncière… Ce qui change à partir du 1er octobre

Après une rentrée particulièrement agitée en raison du contexte sanitaire et des mesures qui l’accompagnent, de nouvelles mesures économiques et sociales viennent bouleverser le mois d’octobre.

Prix du gaz

Le tarif réglementé du gaz va bondir de +4,7%. Une augmentation significative que détaille la Commission de régulation de l’énergie, « cette augmentation est de 1,2% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 2,6% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 4,9% pour les foyers qui se chauffent au gaz ». Cette hausse s’explique par la forte demande mondiale à l’approche de l’hiver.

Taxe foncière

Si vous êtes propriétaire, vous allez devoir vous acquitter de votre taxe foncière dans les prochains jours. Avec une date limite de paiement fixée au 15 octobre, vous pouvez bénéficier d’un délai supplémentaire de 5 jours si vous optez pour le paiement en ligne dans le cas d’un montant supérieur à 300 euros. En cas de prélèvement à l’échéance, le montant de votre impôt sera automatique à la date du 26 octobre.

MaPrimeRenov’, signez vos devis

Si vous prévoyez de réaliser des travaux dans votre résidence principale, en 2021, MaPrimeRénov’ sera accessible à tous, quel que soit votre niveau de ressources. A cet effet, tous les devis de travaux, signés après le 1er octobre 2020, seront éligibles. Depuis début 2020, seules 25 000 demandes ont été validées contre un objectif initial de 200 000.

L’épargne retraite réunie sur le PER

Perp, Perco, Madelin, Prefon, … c’est presque terminé ! A partir du 1er octobre, ces produits ne seront plus commercialisés. Il est toujours possible pour leur titulaire de les garder et de les alimenter ou bien de les transférer vers un Plan d’épargne retraite. Lancé il y a un an, ce produit unifie désormais les différents dispositifs d’épargne-retraite.

Congé du proche aidant indemnisé

À partir du 1er octobre, les aidants qui soutiennent un proche âgé, malade ou handicapé, pourront demander à bénéficier d’un congé de trois mois indemnisé. L’indemnité, versée par les caisses d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole, sera d’environ 44 euros par jour pour les personnes vivant en couple et 52 euros par jour pour une personne seule.