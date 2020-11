Une enquête est en cours après un braquage ce mardi matin à Genas.



Selon Le Dauphiné Libéré, les cinq ou six malfaiteurs étaient armés et encagoulés.



Ils ont attaqué vers 8h un entrepôt FedEx pour repartir au volant d’un fourgon et d’une voiture. Le fourgon contenait des PlayStation 5.



Les individus ont pris la fuite en direction du Nord-Isère.