Genay : un appel à témoins lancé après la disparition d’un trentenaire en situation de handicap

Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie du Rhône après la disparition inquiétante d’un trentenaire handicapé et vulnérable. Lyes N. n’a plus donné de nouvelles depuis son départ de son domicile de Genay pour se rendre à Lyon mercredi dernier.



L’homme mesure 1m83 et possède notamment une importante cicatrice sur l’ensemble du crâne. Si vous avez la moindre information au sujet de cette disparition, veuillez contacter la gendarmerie de Neuville-sur-Saône au 04.78.91.30.45 ou au 17.