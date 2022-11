Genay : un deuxième appel à témoins lancé après la disparition d’une adolescente

Alors qu’un premier appel à témoins avait été lancé par les forces de l’ordre il y a déjà quelques temps après la disparition d’une adolescente de 12 ans, prénommée Lylou, du côté de Genay il y a environ un mois, un second a été publié puisque la jeune fille est toujours portée disparue. Elle aurait déjà fugué à plusieurs reprises selon Le Progrès. Elle a les cheveux noirs mi-longs, les yeux verts et des tâches de rousseur. Elle possède un piercing au nez, mesure 1,60m et est de corpulence moyenne. Si vous avez des informations pouvant aider à la retrouver, contactez immédiatement le 17.