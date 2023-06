Geoffroy Kondogbia va signer à l’OM

D’après nos confrères de La Provence, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia a trouvé un accord avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille avec qui il va s’engager. Son club de l’Atletico Madrid et celui dirigé par Pablo Longoria se sont eux aussi mis d’accord concernant le montant du transfert qui n’a pas encore filtré. Cependant Kondogbia va bel et bien devenir la première recrue du mercato estivale pour l’Olympique de Marseille après avoir joué pour Lens, Seville, Monaco, l’Inter Milan, Valence et l’Atletico de Madrid. Son profil de milieu travailleur pourrait faire du bien dans l’entrejeu marseillais.