Georges Duriaud, figure de la Résistance dans le Tournugeois, est décédé

Le dernier résistant du Tournugeois est décédé. Georges Duriaud s’est éteint ce samedi matin à l’hôpital à l’âge de 102 ans. Décoré de la légion d’honneur, de la Croix du combattant et médaillé d’or de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, il a activement participé à la libération de Tournus durant la Seconde Guerre mondiale.



Il s’est engagé dans la résistance active en 1943 en distribuant des tracts et des journaux et en alimentant le maquis de Brancion en armes et en matériel. Le 6 juin 1944, il a également été nommé à la tête du groupe Danièle Casanova. Comme un symbole, Georges Duriaud est décédé le jour de la journée nationale de la Résistance.