Gérald Darmanin saisit la commission européenne pour annuler la subvention d’Alliance Citoyenne

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a saisi la commission européenne afin d’annuler les subventions de l’association Alliance Citoyenne. La cause : le soupçon de “promouvoir des règles compatibles avec la charia”.



“Il me semble dès lors impératif de procéder à l’annulation de la subvention que la Commission envisageait d’attribuer au consortium dont fait partie Alliance citoyenne”, écrit le ministre de l’Intérieur dans un courrier daté du 22 mars. Ce courrier était adressé aux commissaires européens Yiva Johansson et Didier Reynders, respectivement en charge des Affaires intérieures et de la justice.