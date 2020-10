Gérald Darmanin va se rendre à Rillieux

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a réagi ce lundi midi aux incidents survenus ce samedi soir à Rillieux-la-Pape. “Une église a été prise pour cible dans le cadre de violences urbaines commises à Rillieux. Total soutien aux catholiques et aux sapeurs pompiers pris à partie alors qu’ils éteignaient l’incendie. Ces violences sont intolérables.” Il se rendra sur place ce lundi soir.

Pour rappel, les pompiers sont intervenus ce week-end dans le secteur de la Ville nouvelle où au moins six véhicules ont été incendiés. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés de 21h30 à 23h, ils ont été caillassés durant leur intervention.



Un groupe d’une dizaine de personnes, a poussé une voiture contre la façade d’une église et y a mis le feu. Le mur de l’église Saint-Pierre Chanel, a été noirci.



Le maire de Rillieux, Alexandre Vincendet, avait qualifié les actes “d’intolérables, inqualifiables et révoltants, d’autant plus qu’ils sont gratuits”.