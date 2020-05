Gérard Collomb envisage le port du masque obligatoire dans les zones très fréquentées

Ce vendredi, Gérard Collomb était l’invité de BFMTV. Sur le plateau, le maire de Lyon s’est à nouveau exprimé sur le port du masque dans les rues de Lyon. Et d’après ses dires, le port du masque pourrait devenir obligatoire dans certaines zones de Lyon.

« Lorsque nous arriverons à un déconfinement total, où les gens reprendront le travail et où il y aura des lieux extrêmement fréquentés, je pense que le masque deviendra obligatoire dans certains lieux », explique-t-il. Le but est d’éviter un rebond de l’épidémie à la fin du mois de mai.

Gérard Collomb a d’ailleurs précisé que le port du masque va surement « se faire dans les zones les plus fréquentées, mais pour le moment, nous attendons la fréquentation ». Car, comme l’a dit le maire de Lyon, « le déconfinement commence doucement » et « un certain nombre de personnes ne sont pas retournées à leur travail ».