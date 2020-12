L’ancien sélectionneur de l’équipe de France et entraineur de l’OL, Gérard Houllier est décédé à l’âge de 73 ans.



Il avait subi une nouvelle opération de l’aorte il y a trois semaines environ. Jean-Michel Aulas et les féminines de l’OL lui avaient dédié sur Twitter la victoire à Turin la semaine passée.



Pour rappel, Gérard Houllier avait entrainé le club lyonnais de 2005 à 2007 et avait remporté deux titres de champion de France. Il avait aussi mené les Gones jusqu’au quart de finale de la Ligue des Champions perdu contre l’AC Milan (0-0, 1-3). Pour beaucoup de spécialistes, son OL a été le plus beau de l’histoire avec celui de Paul Le Guen à qui il avait succédé.

Il était revenu au club en 2016 en tant que conseiller.

Avec la disparition de Gérard Houllier, le monde du foot perd une légende, l’Olympique Lyonnais perd un ami. Gérard va terriblement nous manquer. Toutes nos pensées vont à sa famille. https://t.co/6dgk0TeeuE — Olympique Lyonnais (@OL) December 14, 2020

Sous le choc de cette triste nouvelle… Mes plus sincères condoléances à toute sa famille et ses proches. MERCI. Reposez en paix Monsieur 🙏 pic.twitter.com/1Oif50KQKu — Houssem (@HoussemAouar) December 14, 2020

Reposez en paix Monsieur Houllier 🙏🏾 pic.twitter.com/JDUiIulYFm — Sinaly Diomande (@Sinaly_2) December 14, 2020

A sa famille et à ses amis, Tonic Radio présente ses plus sincères condoléances.