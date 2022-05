À 63 ans, Jeannie Longo a toujours soif de victoire et a encore frappé fort, ce dimanche, en remportant à Gréoux-les-Bains, commune située près de Grenoble, la petite boucle du Verdon. Plusieurs de ses fans étaient présents afin de la soutenir et tous ont pu lui rendre hommage et échanger avec elle au terme de cet énième succès.