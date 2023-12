Gestion des déchets : Charlieu-Belmont récompensée

Charlieu-Belmont a décroché le titre de premier lauréat de l’appel à projets “Collecte”. Le projet avait été lancé au printemps dernier par Citeo dans le cadre de la gestion des déchets.



L’objet de cet appel à projets visait à améliorer les performances de tri des emballages et des papiers. Objectif plus que réussi puisqu’en quelques mois, 260 colonnes de tri sélectif ont été déployées sur le territoire de Charlieu-Belmont Communauté.

Les déchets ménagers et assimilés (DMA) représentent environ 10 % des déchets produits en France en 2019. Cela représente en moyenne 525 kg par habitant, hors déblais et gravats. Entre 2009 et 2019, cette production a faiblement diminué (- 2 %), loin de l’objectif de réduction de 10 %.