Gilets jaunes : climat extrêmement tendu dans les rues de Lyon ce samedi

La situation est très tendue ce samedi à Bellecour pour l’acte 69 de la mobilisation des gilets jaunes.



Des groupes de blacks blocs et de manifestants ont lancé des projectiles et des pierres sur les forces de l’ordre. Les policiers ont quant à eux répondu à plusieurs reprises en utilisant des gaz lacrymogènes. La rue Victor Hugo a été saccagé par les blacks blocs. Des parasols de terrasse ainsi que des barricades ont également été incendiés.



La station de métro Bellecour n’est temporairement plus desservie et plusieurs perturbations sont en cours sur l’ensemble du réseau TCL.



Selon la Préfecture du Rhône, deux policiers ont été blessés alors que trois interpellations de manifestants ont été mentionnées. On compte également deux agences bancaires dégradées et plusieurs incendies sur du mobilier urbain.