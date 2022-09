Gilles Platret pourrait être candidat à la présidence des LR

Gilles Platret, le maire de Chalon pourrait se lancer dans la campagne, pour devenir le nouveau président des Républicains.



Le vice-président des Républicains a indiqué que la question se posait, même s’il n’y pensait pas tous les matins en se rasant : “Nous sommes un certain nombre à y réfléchir, et j’en fais partie, évidemment. Parce que nous avons une question existentielle qui est posée pour ce parti, et cette question nous dépasse : est-ce qu’on est capable, après les errements qui ont été les nôtres, [de prouver que nous pouvons être utiles à ce pays]. Car il y a eu des erreurs pour qu’on se “ramasse” (sic) à moins de 5% à l’élection présidentielle“.



C’est ce qu’il a confirmé ce lundi matin. Il doit en tout cas se prononcer prochainement.