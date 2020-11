Givors/Grigny : des incidents lors de la soirée d’Halloween

Les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises ce samedi soir dans les communes de Grigny et de Givors. Des voitures et des poubelles ont notamment été incendiées.



La soirée d’Halloween est souvent propice aux débordements. Les pompiers et les policiers en ont encore eu la confirmation ce samedi soir. Après plusieurs feux de poubelle et l’incendie d’un véhicule, la situation était extrêmement tendue dans le quartier des Vernes. À leur arrivée sur les lieux, les forces de l’ordre ont été visées par des projectiles.



Selon Le Progrès, de nombreux renforts de police ont été déployés dans le secteur. Les fonctionnaires ont dû faire usage de grenades lacrymogènes pour disperser les différents groupes. Le calme serait revenu aux alentours de 23h.



À noter que dans la commune de Grigny, les pompiers sont intervenus à trois reprises pour des voitures incendiées.