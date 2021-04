Givors : un tableau perdu de Notre-Dame de Paris retrouvé à l’église Saint-Nicolas

À l’occasion de la restauration d’œuvres conservées au sein de l’Église Saint-Nicolas, la ville de Givors et la Société d’Histoire de Lyon ont fait une surprenante découverte.



En effet, ils ont découvert le tableau nommé “L’Adoration des Mages”, une œuvre de Joseph Vivien. Cette toile représente Jésus, sa famille et les Rois. Elle a été datée de la fin du XVIIème siècle.



“L’Adoration des Mages” a été longtemps exposée dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris mais elle avait disparu durant la Révolution.

Le tableau se trouverait à Lyon après que le Cardinal Fesch, ancien archevêque de Lyon entre 1802 et 1839, l’ai acheté lors d’une vente.



La Ville de Givors et la Société d’Histoire de Lyon ont fait savoir que la toile de Joseph Vivien a été “abîmée par le temps et par des infiltrations récentes”. Par conséquent, elle sera envoyée en restauration.

Je suis très heureux de la magnifique découverte de plus de 300 ans d'histoire en l'église Saint-Nicolas de Givors.

Un tableau a été identifié comme étant une œuvre non signée de Joseph Vivien, longtemps exposée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, et perdue depuis 200 ans ! — Mohamed Boudjellaba, maire de Givors