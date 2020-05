Gléize lance un appel aux bénévoles pour la distribution de masques

La ville de Gléize s’était engagée à distribuer des masques “grand public” réutilisables à tous les habitants (à raison d’un par personne).



La distribution va se faire porte-à-porte dans le respect des règles sanitaires, pour ce faire la ville a fait un appel aux bénévoles pour participer à la distribution qui aura lieu le 8 et le 9 mai prochain.



Les personnes se portant volontaires devront habiter la commune et remplir certains critères. En outre, les personnes bénévoles ne pourront pas être âgées de plus de 70 ans, ou porteuses d’une maladie chronique, ni souffrir d’immunodépression (acquise ou thérapeutique) ou encore d’obésité morbide. Pour finir ces personnes ne devront, à l’évidence, pas présenter de syndrome grippal .



Pour rappel, la commune avait fait la commande de 9 000 masques réutilisables auprès de l’entreprise Cépovett. La région Auvergne-Rhône-Alpes compte doubler cette dotation.