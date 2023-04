Go Sport: le futur repreneur connu le 28 avril

Le tribunal de commerce de Grenoble s’est penché sur les offres de reprise de Go Sport après avoir pris acte du retrait de son propriétaire actuel, Hermione, People & Brands (HPB).



Les 2200 salariés du distributeur d’articles sportifs devront toutefois patienter encore une semaine pour connaître le nom du repreneur de Groupe Go Sport et de sa filiale Go Sport France.



La décision a été mise en délibéré au 28 avril.



Go Sport fait l’objet d’une enquête pour escroquerie en bande organisée et abus de bien social.