GoSense : l’avenir pour les personnes aveugles

Créée en 2015 par Hugues de Chaumont et François Birot, GoSense est engagé sur ces derniers jours sur la voie d’une nouvelle levée de fonds sur la plateforme de référence en investissement durable : Lita.



L’occasion de découvrir deux innovations qui transforment la vie des non-voyants qui peuvent enfin se déplacer avec

plus d’assurance en évitant les obstacles qui se présentent face à eux.



Tout d’abord Rango. « C’est un petit boîtier électronique, qui vient se clipper sur tous types de cannes blanches. Il est connecté en Bluetooth au portable de l’utilisateur. L’utilisateur est équipé d’également d’écouteurs Bluetooth externe aux oreilles pour pas le couper de son environnement extérieur, les Noors. Grâce à ces deux produits, l’utilisateur va pouvoir être alerté de la présence des obstacles qui sont sur son parcours avec un retour sonore en trois dimensions », explique Hugues de Chaumont.

La création des produits Rango et Noor, est le fruit d’une amitié de 20 ans entre les deux associés. « On voulait créer un produit qui a un impact social positif pour ses utilisateurs », confie Hugues de Chaumont. Pour comprendre la réalité des personnes aveugles, il s’engage dans plusieurs associations, vit trois jours à l’aveugle pour comprendre leur quotidien et se forme même à l’utilisation de la canne blanche. Pour les plus de 210 000 personnes non voyantes en France, se déplacer en milieu urbain est source d’un grand stress et parfois synonyme de chutes. Pour leur redonner de

la confiance et leur faciliter l’accès à une vie sociale normale, GoSense a conçu une solution unique au monde, basée sur des capteurs 3D intelligents et une technologie de réalité augmentée.



Le kit Rango et Noor est vendu au prix de 2000€. « Derrière il y a tout un service, puisque l’on va initié la personne, l’a suivre sur les premiers mois d’utilisation et elle a une garantie produit de 3 ans. Toutes les mises à jour logiciels et les nouveautés de Rango sont gratuites. », détaille Hugues de Chaumont