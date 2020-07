Gouiri s’engage avec l’OGC Nice

C’est désormais officiel. Le Berjallien Amine Gouiri vient de s’engager avec l’OGC Nice. L’attaquant de 20 ans formé à l’OL, n’est jamais parvenu à s’imposer en équipe première. Il aura disputé 15 rencontres avec l’équipe A de l’OL, sans inscrire le moindre but.



Un transfert d’un montant de 7 millions d’euros auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert.

Dans un communiqué l’OL “remercie Amine pour son état d’esprit, son investissement et son professionnalisme depuis qu’il a rejoint l’Academy à l’âge de 13 ans puis le groupe professionnel en 2017, même s’il aurait souhaité qu’il accepte un prêt d’un an, ce qu’il a malheureusement refusé. “

Avant de débuter ma nouvelle expérience, je tenais à remercier une dernière fois l’ensemble de l’@ol pour ces merveilleuses années durant lesquelles j’ai énormément appris et grandi. Merci également aux supporters qui m’ont toujours soutenu pendant les moments difficiles. ❤️💙🦁 pic.twitter.com/waSL1N3ly8 — Amine Gouiri (@aminegouiri) July 1, 2020