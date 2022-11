Govou à cœur ouvert

Les fans de l’OL connaissent depuis la fin des années 90 le joueur, insaisissable dans son couloir droit, à la réputation d’un fêtard invétéré. Depuis quelques années, le grand public découvre un consultant brillant sur Canal +, qui ne se cache pas vouloir endosser un jour le costume d’entraîneur.

Dans ce livre, sous la plume de notre confrère Edward Jay, l’ancien international (49 sélections) revient longuement sur son parcours, se réjouissant notamment d’avoir gagné sept titres d’affilée avec l’OL.

On a fait un chapitre dans le livre sur ce thème, non? 🤣 @GovouSidney « Gagner ce n est pas normal…. » https://t.co/wsVaMKlZwO pic.twitter.com/Y0k2aCOghC — JAY EDWARD (@EDWARDJAY73) October 19, 2022

Dans cet ouvrage, Sidney Govou livre également sa vision sur de nombreux sujets : les difficultés de l’OL, la VAR, les supporters, le football féminin… On se délecte des anecdotes sur le grand OL des années 2000 et on s’interroge grâce à ses constats sans concession.

Morceaux choisis :

Sidney Govou : “L’OL doit se réinventer”

Sidney Govou : “Le football féminin français a raté le virage de la coupe du Monde”

Sidney Govou sur sa reconversion de consultant : “Les gens me découvrent”

Sidney Govou : “J’ai pour objectif d’entraîner un jour”

J.H.

Sidney Govou (Avec Edward Jay) – Gagner ce n’est pas normal – Editions Les passionnés de bouquins