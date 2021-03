Grammy Awards : un nouveau record pour Beyoncé

Pour cette année 2021, les Grammy Awards ont récompensé des valeurs sûres !

Il y a eu des récompenses historiques comme Billie Eilish qui a remporté deux ans de suite le prestigieux prix de l’enregistrement de l’année.

La reine Beyoncé a aussi battu un record, en allongeant une fois de plus, son tableau de chasse. Ses Grammy pour Black Parade et Savage font d’elle l’artiste féminine ayant reçu le plus de trophées de l’histoire.

La soirée fut aussi l’occasion de voir les performances de Taylor Swift, Cardi B, Megan Thee Stallion, Harry Styles, BTS, Brandi Carlile, Doja Cat, Mickey Guyton, Haim, Chris Martin ou encore Post Malone.

Les gagnants sont :