Grand Chalon : fin des grands travaux à l’Espace nautique

Pour le début de la saison estivale à Chalon-sur-Saône, les aménagements extérieurs de l’Espace nautique du Grand Chalon sont enfin prêts à accueillir le public après deux mois et demi de travaux.



Ces rénovations représentent la somme de 150 000 euros et ont permis de mettre à niveau différents équipements tels que le bassin à vagues, le pédiluve, la pataugeoire ou encore le pentagliss.

Ces aménagements s’inscrivent dans une démarche environnementale puisque ces diverses mesures ont permis de diminuer la consommation d’eau du site de 50%, et celle en énergie de 43%, entre janvier-avril 2022 et janvier-avril 2023.



A noter que la piscine à vagues ré-ouverte le 10 juin sera accessible tous les mercredis, samedis et dimanches durant juin. Pour juillet et août, les vagues seront mises en route tous les jours. Concernant le pentagliss, celui-ci sera ré-ouvert ce mercredi 14 juin.