Grand Chalon : les travaux de nettoyage annuel des réservoirs d’eau potable débutent

Dans le cadre de son action pour entretenir ses ouvrages de distribution d’eau potable, le Grand Chalon engage des travaux de nettoyage des réservoirs d’eau potable.



Le réservoir permet de distribuer l’eau sous pression aux abonnés. Celle-ci étant destinée à la consommation, les réservoirs doivent être entretenus régulièrement ; pour ce faire, ils sont vidés, nettoyés puis désinfectés au moins une fois par an.



Ces travaux d’entretien pourront générer des baisses de pression sur certains secteurs des différentes communes concernées.

Les opérations de nettoyage auront lieu selon le planning suivant :

– le 14 et 15 mai 2023 : réservoir desservant le Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey et la commune de Sevrey,

– les 15 et 16, 30 et 31 mai 2023 : réservoir de Saint Rémy desservant les communes de St Rémy, Châtenoy le Royal et Lux,

– les 16 et 17 mai 2023 : réservoir de Châtenoy en Bresse desservant les communes de Châtenoy en Bresse, Lans et Oslon,

– les 31 mai et 1er juin 2023 : réservoir desservant la commune de St Marcel,