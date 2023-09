Grand Chalon : Viva Factory, le nouvel événement autour de l’industrie

Un grand évènement autour de l’industrie aura lieu du 21 au 23 septembre dans le Grand Chalon.



Au programme de Viva Factory, un événement inédit pour faire découvrir l’industrie de demain, ses filières de formation, ses métiers, et les entreprises qui dynamisent le territoire du Grand Chalon et au-delà.



Viva Factory mettra à l’honneur ces acteurs industriels locaux engagés grâce à des immersions, des expériences, des ateliers, des témoignages inédits, il sensibilisera les plus jeunes à des métiers d’avenir et les invitera à s’y préparer.