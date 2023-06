Grand Oral : Dernière épreuve du bac pour les Terminales

La dernière étape pour les Terminales, commence ce lundi avec les premiers passages pour le Grand Oral.

Du 19 au 30 juin, les élèves seront évalués devant un jury pour un oral d’une durée de 20 minutes.

Pour cette épreuve, l’objectif est de définir au long de l’année, deux questions portant sur l’un des deux enseignements de spécialités suivis en classe.

Concernant son déroulement, le jury désigne tout d’abord une des deux questions préparées au préalable par le candidat, l’élève dispose alors de 20 minutes de préparation.

Il présente sa réflexion autour de celle-ci pendant 5 minutes, et vient ensuite un temps d’échange de 10 minutes.

Les cinq dernières minutes de l’oral sont dédiées à la présentation du projet de poursuite d’études et du projet professionnel de l’élève.



Noté coefficient 10 pour la série générale et coefficient 14 pour la série technologique, cette ultime épreuve n’est donc pas à prendre à la légère.

Enfin, les Terminales n’auront plus qu’à attendre les résultats du baccalauréat qui seront publiés le 4 juillet.