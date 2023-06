Grand retour de l’Open Sopra Steria de Lyon au Tennis Club de Lyon

La septième édition de l’Open Sopra Steria de Lyon débute ce lundi au Tennis Club de Lyon et se tiendra jusqu’au 18 juin. Très attendu, le tournoi ATP du circuit Challenger 100 est un véritable rendez-vous pour les amoureux de tennis. L’Open Sopra Steria est d’ailleurs l’occasion pour de nombreux joueurs, qu’ils soient jeunes pépites ou bien plus expérimentés, de se retrouver et de se confronter dans une configuration hors du commun.

Un listing exceptionnel

En tête d’affiche pour l’édition 2023, des joueurs d’exception : Adrian Andreev, Alexander Ritschard, Benoît Paire, Camilo Ugo Carabelli, ou encore Chun-Hsin Tseng. Le retour sur la terre battue lyonnaise s’annonce donc particulièrement surprenant.