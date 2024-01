Grande rue de la Guillotière : les travaux de requalification débutent

La Grande rue de la Guillotière va se transformer entre la rue Garibaldi et le boulevard des Tchécoslovaques. Les travaux débutent ce mois-ci, pour une durée de 1 an. Le projet retenu par la Métropole de Lyon « consiste à végétaliser et à apaiser la grande rue de la Guillotière, tout en améliorant les cheminements piétons et la circulation cyclable ».

Pendant les travaux, la circulation est maintenue avec des alternants, « quelques restrictions ponctuelles de circulation pourront avoir lieu » indique le communiqué. Tous ces travaux impacteront donc la circulation routière, en ayant en ligne de mire « l’apaisement » de cet axe routier, en privilégiant le vélo notamment.

Plusieurs aménagements sont prévus, comme la création de quatre placettes végétalisées (Garibaldi, Domer, Crestin et Tchécoslovaques). Au total, 50 arbres devraient sortir de terre et 1500m2 d’espaces seront végétalisés. De plus, les trottoirs seront élargis à deux mètres.

R.M