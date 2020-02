Green Food, un nouveau label pour les restaurateurs

Trois restaurants lyonnais ont eu le droit à un nouveau label, celui de Green Food. Le premier Label dédié exclusivement aux restaurants éco-responsables. Il a été créé par deux Nantais, Alexis Brochu, et Augustin Brahimi.

Les trois restaurants lyonnais qui ont inauguré ce label exigeant sont le Moi, dans le 2ème arrondissement, Les deux brindilles, dans le 6ème, et Le Labo, dans le 7ème.

Comment ce label est-il défini ? Quels en sont les critères ? Augustin Brochu, le co-fondateur de la start-up nous en parle :

Pour bénéficier du label, le restaurant devra payer entre 279 et 400 euros par an, qui lui assureront sa communication sur le site de Green Food, ainsi que sa plaque murale.

Dans une optique où de plus en plus de restaurateurs font le choix de s’engager dans le développement durable, ce label arrive au bon moment et s’annonce efficace pour le futur avec des objectifs bien ciblés :