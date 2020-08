Grégory Doucet et Bruno Bernard plaident pour “une relance économique au service de la planète”

19 élus écologistes ont co-signé une tribune parue ce samedi dans Le Monde, à l’occasion du “jour du dépassement de la Terre”. Parmi les signataires, on retrouve Grégory Doucet, maire de Lyon, Bruno Bernard, président de la Métropole ou encore Béatrice Delorme, maire de Saint-Germain-au-Mont-d’Or et Christian Duchêne, maire de Saint-Fons. Ils souhaitent “inverser la courbe de destruction de nos écosystèmes”.



Ce samedi 22 août, l’humanité a dépensé l’ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. Avec le coronavirus, le jour du dépassement de la Terre a reculé. Malgré cette nouvelle, les écologistes ne souhaitent pas ménager leurs efforts. Ils tirent à nouveau la sonnette d’alarme et tentent de trouver des solutions.



Selon les élus, “l’économie est la meilleure alliée de l’écologie parce qu’elle naît de nos quotidiens. Rénover thermiquement nos logements, structurer des filières locales, soutenir les entrepreneurs engagés pour la transition, c’est créer des emplois non-délocalisables. Nous devons toutes et tous nous engager dans la grande transition qui s’impose.”