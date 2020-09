Grégory Doucet juge le Tour de France “machiste” et “polluant”

Le Tour de France passe ce week-end à Lyon avec une arrivée d’étape samedi et un départ dimanche.

Et une chose est certaine, la Grande Boucle aura déjà connu meilleur comité d’accueil. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, estime dans un entretien au Progrès que, le Tour de France n’est pas “écoresponsable” et qu’il “continue à véhiculer une image machiste du sport”.



Concernant l’empreinte écologique, il dénonce notamment ” Tous les petits objets, les goodies, les machins qui sont jetés par la caravane doivent maintenant être repensés pour être durables ou ne pas être jetés du tout “



La Grande Boucle qui ne devrait donc pas passer par Lyon avant plusieurs années.

A noter que pour le passage du Tour ce week-end le trafic des TCL sera perturbé.