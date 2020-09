Grégory Doucet ne participera pas à la cérémonie du Vœu des Échevins

Grégory Doucet a fait son choix. Le maire de Lyon ne renouvellera pas le Vœu des Échevins ce mardi à la basilique de Fourvière. Il met en avant le « respect de la laïcité » pour justifier sa décision.



La tradition date de 1643 et d’une période où la peste faisait rage. Les marchands qui dirigeaient vers la ville s’étaient engagés à remettre une offrande à l’Église, chaque 8 septembre, pour placer la cité sous la protection de la Vierge Marie.



La tradition a perduré puisque Michel Noir, Raymond Barre et plus récemment Gérard Collomb ont remis un écu symbolique à l’archevêque de Lyon lors d’une cérémonie à la Basilique de Fourvière.



Grégory Doucet prendra néanmoins la parole à l’issue de la cérémonie. Le renouvellement du Vœu des Échevins débutera à 17h30 en la basilique Notre-Dame de Fourvière.