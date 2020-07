Grégory Doucet s’engage contre le gaspillage alimentaire

Tout comme quarante autres élus en France, le futur maire de Lyon, Grégory Doucet est signataire de la Charte #MaVilleAntiGaspi.

Lancée par l’entreprise Too Good To Go (propriétaire de l’application du même nom), cette initiative vise à combattre le gaspillage alimentaire. L’objectif est de soutenir le projet du gouvernement qui souhaite le réduire de 50% d’ici 2025.

7 piliers fondateurs

La charte s’appuie sur sept principes d’actions, dont notamment la mise en place d’une cantine zéro gaspi, ou encore l’organisation d’ateliers de sensibilisation. Elle induit également la création d’une ligne dans le budget municipal, allouée à la “lutte anti-gaspi”.

Proposée avant les élections, elle a récolté pas moins de 400 signatures. Les maires des six plus grandes villes de France, Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice et Nantes, en sont notamment signataires.