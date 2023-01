Grenoble : 1300 personnes confinées suite à des odeurs suspectes

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, environ 1300 élèves et personnels de deux collèges et trois écoles de Grenoble, dans les quartiers du village Olympique et de la Villeneuve, ont été confinés suite à la diffusion d’odeurs suspectes. Les pompiers, dont la cellule mobile d’intervention chimique, ont effectué des constatations d’usage mais n’ont rien trouvé d’anormal. Tout le monde a pu reprendre la cours de sa journée après l’intervention de ces derniers.