Grenoble : 140 millions obtenus pour le financement de plusieurs projets

L’État et la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont octroyé 140 millions d’euros à la métropole de Grenoble afin qu’elle puisse réaliser plusieurs chantiers.

Ce montant s’inscrit dans le projet “Contrat de plan État-Région (CPER)” présenté en octobre dernier. Au total, 4,4 milliards d’euros ont pû être débloqués par les services de l’État et des Régions aux métropoles.

15 projets sont concernés comme la rénovation d’Alpexpo, la rénovation du Parc industriel sud, l’aménagement de la Tour Perret ou encore le projet partenarial d’Aménagement GrandAlpe.

Ce volet sera présenté aux élus régionaux lors de la prochaine Assemblée plénière, les 9 et 10 mars prochains.

La liste des projets

➢ Rénovation d’Alpexpo

➢ Palais du Parlement dauphinois : Implantation du Musée de la résistance et de la

déportation

➢ Développement du tourisme été / hiver sur le site de Col de Porte

➢ Projet Partenarial d’Aménagement GrandAlpe

➢ Voie verte Grenoble Oisans – Aménagement d’une voie verte de Pont de Claix à Vizille

puis de Vizille à Séchilienne

➢ Réseau chrono vélo : Plan Vélo hors voies vertes Oisans et Trièves

➢ Valorisation du site touristique et historique Bastille/ Rabot

➢ Réhabilitation de l’Ecole d’art et de Design Grenoble

➢ Travaux de requalification de la ZA Peupliers Nord

➢ Projet de rénovation de la Friche Allibert

➢ Rénovation du Parc industriel sud

➢ Projet Vizille Tourisme : centralité historique en lien avec le château de Vizille

➢ Soutien au projet de Méthanisation bio-déchets

➢ Aménagement de la Tour Perret

➢ Projet de couverture du marché de la place Marcel Cachin (Fontaine)