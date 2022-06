Grenoble : 160 000 euros et 18 kg de résine de cannabis saisis

C’est une belle prise pour la brigade anticriminalité grenobloise : 160 000 euros en liquide et plus de 18 kg de résine de cannabis ont été saisis lors de deux opérations menées par les forces de l’ordre.

Selon Le Dauphiné Libéré, ce lundi 13 juin, trois individus âgés de 26, 24 et 19 ans ont été interpellés à leur domicile respectif. Les enquêteurs y ont trouvé deux kilos de résine de cannabis et quelques grammes de cocaïne mais surtout beaucoup d’argent : environ 160 000 euros. Les trois suspects ont été placés en garde à vue.



Ce mardi 14 juin, la brigade anticriminalité grenobloise a ensuite contrôlé un véhicule stationné rue Diderot, à Grenoble. À bord de la voiture se trouvent deux personnes âgées de 37 et 49 ans. Aux pieds du passager, la brigade découvre la présence de deux plaquettes de haschich. Cette dernière décide alors de se rendre au domicile des deux individus. 16 kg de résine de cannabis cachés au domicile du plus jeune des deux vont être saisis, d’après le quotidien régional. Les deux hommes ont, eux aussi, été placés en garde à vue.