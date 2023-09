Grenoble affronte Caen ce mardi soir au Stade Michel-d’Ornano à partir de 20h45.



Avant la rencontre, Caen est classé à la 4ème place de Ligue 2 et Grenoble à la 2ème. Grenoble affiche 13 points après 7 matches de Ligue 2 cette saison, son total le plus élevé à ce stade de la compétition depuis 2007/08.



Les Grenoblois ont encaissé leur premier but de la saison contre les Rouennais samedi mais restent la seule équipe invaincue.