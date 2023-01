Grenoble : Bernard Bensaid mis en examen

Bernard Bensaid, qui avait été placé en garde à vue, lundi est désormais mis en examen.



IL est soupçonné de prise illégale d’intérêts et de détournements de fonds publics. Ce mercredi soir, il a été placé sous contrôle judiciaire, avec obligation de verser une forte caution et interdiction de gérer et diriger l’UGM-GHM ainsi que tout établissement de santé privé.



L’enquête porte sur des transferts d’argent entre le GHM, établissement de santé privé d’intérêt collectif, et la société commerciale AVEC.