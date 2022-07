Grenoble : le compte à rebours est lancé pour le festival Cabaret Frappé

Plus que deux jours avant le début du festival grenoblois Cabaret Frappé. Organisé depuis 23 ans par la Ville de Grenoble, il a lieu cette année du 15 au 20 juillet au Jardin de la Ville. 100 % gratuit depuis 2016, il permet à tous les habitants grenoblois de venir profiter des concerts et des animations.



La programmation musicale est riche et variée, avec de l’électro, de la pop, de la techno, du rap et de la musique du monde. Retrouvez la programmation complète en cliquant sur ce lien.