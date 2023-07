Grenoble : coup de jeune pour le quartier Vallier

Situé à l’une des entrées de Grenoble, le quartier Vallier s’est offert une beauté. Des nouveaux réaménagement ont été mis en place un peu partout dans le quartier comme notamment dans le parc, l’aire de jeux, le gymnase ou encore l’école. on vous en dit plus.

Des aménagements afin de rendre la qualité de vie plus agréable et réduire les nuisances sonores des transports, ainsi que la pollution. Des jardins partagés ont également vu le jour, de quoi ravirent les petits comme les plus grands en offrant à chacun le confort et l’espace dont il nécessite. Un projet qui respecte une charte écologique puisque le but de tous ces aménagements est aussi de baisser la consommation énergétique.