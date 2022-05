Grenoble : dans une enquête pour détention de fichier , la société Alliance riposte

Militante depuis des années sur l’autorisation du port du burkini dans les piscines municipales de Grenoble, l’association Alliance citoyenne a réagi après avoir été ciblée par une enquête judiciaire, la soupçonnant d’avoir des “enregistrements ou conservation de données à caractère personnel sensibles sans le consentement de l’intéressé”.

Le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, a affirmé ce mardi, qu’une enquête avait été ouverte, après des révélations faites par la presse concernant un fichier détenu par Alliance citoyenne. Fichier où il y a des nombreuses informations confidentielles sur la population grenobloise pour agrémenter leur lutte contre la discrimination.

L’association ne se laisse pas faire et dénonce “une tentative d’entrave” de la part du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Pour justifier ce fichier avec des nombreuses informations, elle explique que c’est seulement dans un but collectif et qu’elle “dispose d’un fichier de membres de l’association et des différents syndicats”.