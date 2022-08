Grenoble : de nouvelles mesures pour la sécurité sur le Fort de la Bastille

La ville de Grenoble a publié, dans un arrêté paru ce mercredi 24 août, de nouvelles mesures pour assurer la sécurité de tous les visiteurs dans les sites de la Bastille.

Ainsi, le Fort de la Bastille, les activités et les animations, ainsi que le Bivouac restent ouverts tandis que les sentiers grenoblois sur le Mont Jalla et le Mont Rachais rouvrent entre 5h et 12h.

La situation sera de nouveau réévaluée en fin de semaine.



Pour rappel, il est interdit de fumer, faire des feux, ou des barbecues sur l’intégralité du site. 4/4 — Ville de Grenoble (@VilledeGrenoble) August 23, 2022

La montée Saint-Laurent sera également accessible mais les autres sentiers et espaces naturels, ainsi que la prairie Guy Pape et la via ferrata restent fermés.

Quant à la route de la Bastille, elle restera également fermée sauf pour les ayant-droits (riverains, restaurants, professionnelles, animations Bastille, services publics).

Toutefois, la situation devrait être réévaluée en fin de semaine.