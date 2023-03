Grenoble : de nouvelles perturbations sur le réseau M Tag ce mercredi

En raison d’une nouvelle journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, de nouvelles perturbations vont avoir lieu ce mercredi 15 mars sur le réseau M Tag à Grenoble. La fréquence des tramways va être diminuée et les horaires de ces derniers vont aussi être réduits entre 6h et 21h. Les lignes de bus Chrono et Proximo vont également être touchées par des perturbations, des précautions sont à prendre en amont. En revanche, les lignes Flexo et Saccado devraient avoir un fonctionnement normal.