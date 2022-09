Les forces de l’ordre ont interpellé deux individus ce lundi soir à Grenoble après avoir observé des allers-retours étrange près d’un garage. Lors de leur intervention, les policiers de la BAC on retrouvé deux voitures qui avaient été volées ainsi qu’un scooter dérobé également. Les deux hommes de 33 et 19 ans ont été placés en garde à vue et une enquête a été ouverte.