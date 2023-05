Grenoble Ekiden reviendra 8 octobre

Le retour du Grenoble Ekiden aura lieu le 8 octobre. Les inscriptions pour l’édition 2023 ouvriront le jeudi 1er juin à 12h. Il sera possible de s’inscrire jusqu’au 6 octobre, mais les prix ne seront pas les mêmes.

L’Ekiden est un marathon en équipe de 6. Les coureurs vont se relayer sur des distances imposées, mais réalisées comme souhaité par les coureurs. La compétition accueille jusqu’à 600 équipes.

Les équipes pourront récupérer leurs dossards le samedi 7 octobre de 16h à 18h30 au gymnase Europole, et également le 8 au matin de 8h à 9h30. Le départ de la 14ème édition aura lieu à 10h et la remise des prix à 13h30. Avant la course, l’ouverture du village partenaires, ainsi qu’un échauffement et un briefing sont prévu. Une course pour les enfants aura lieu à 14h.

