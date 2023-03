Grenoble : la Biennale des Villes en Transition et la Fête des Tuiles

L’année 2023 sonne le retour de deux évènements emblématiques de Grenoble :

La Biennale des Villes en Transition , qui installe son campement au parc Pompidou du 8 au 11 juin

, qui installe son campement au La Fête des Tuiles, samedi 10 juin, qui réinvestit les cours Jean Jaurès et de la Libération et s’invite en fin de journée au parc Pompidou.

Date commune, espaces partagés, programmations et animations en résonance : Biennale des Villes en Transition et Fête des Tuiles se mêleront donc pour offrir un foisonnement de propositions et fêter ces retrouvailles dans l’espace public.

Vous souhaitez proposer vos idées et animations pour cet évènement ? Vous avez jusqu’au lundi 20 mars midi pour répondre à l’appel à participation.