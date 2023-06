Grenoble : lancement de l’opération “Partir en livre” à la bibliothèque Teisseire-Malherbe ce jeudi

La ville de Grenoble annonce l’opération « Partir en livre » lors d’une soirée spéciale ce jeudi à la bibliothèque Teisseire-Malherbe dès 17h30.

Cet évènement destiné aux jeunes a pour but de faciliter la relation au livre et à l’écrit en dehors de l’école.

Il est nécessaire de montrer aux plus jeunes que la lecture peut être une joie partagée et un facteur d’inclusion sociale.



L’opération “Partir en livre” est gratuite et accessible à tous. Ce sont neuf bibliothèques de Grenoble qui travaillent à l’organisation d’une trentaine d’événements pour l’occasion. La soirée de lancement tenue ce jeudi vous donne la chance de pouvoir rencontrer l’auteure très appréciée, Clémentine Beauvaix, écrivaine des éditions Sarbacane.

Seront également prévues des expositions et ateliers à la bibliothèque des Eaux-Claires du 22 juin au 31 août et au Jardin de Ville du 1er au 31 juillet.