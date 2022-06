Grenoble : le menu végétarien devient la norme dans les cantines de la ville

La Ville de Grenoble franchit un nouveau cap sur la question de l’alimentation avec la création d’un menu végétarien quotidien dans les cantines grenobloises.



Ainsi, le menu végétarien va donc devenir “la norme” à Grenoble. Et dès la rentrée scolaire 2022-2023, l’ensemble des élèves grenoblois auront désormais le choix entre plusieurs menus :

– le menu standard, végétarien (ou menu Vert).

– un menu mixte végétarien + poisson (ou menu Bleu).

– un menu mixte végétarien + viande (ou menu Rouge).



Pour rappel, depuis quelques années, la Ville a fait le choix de réduire la part de viande dans ses menus pour des questions de santé, de condition animale et d’écologie. Les cantines proposaient déjà entre 1,5 et 2 repas végétariens par semaine. Désormais, les menus avec de la viande et du poisson seront proposés en option.

➡️ 3 enjeux : condition animale, santé et écologie !https://t.co/w5bZL7R1Mk — Éric Piolle (@EricPiolle) June 28, 2022